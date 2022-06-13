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"Манчестер Сіті" презентував Холанда: відео

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Манчестер, Понеділок 13 червня 2022 13:03
"Манчестер Сіті" презентував Холанда: відео Фото: Ерлінг Холанд (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорців

Нападник Ерлінг Холанд остаточно приєднався до табору англійського "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Містяни" презентували норвежця в символічний день. Рівно 22 роки тому "Сіті" підписав батька форварда – Альфа-Інге Холанда. Той провів у Манчестері три роки.

Про трансфер Холанда "Манчестер Сіті" домовився ще в травні. Скандинав підписав 5-річний контракт. Його перехід коштував "містянам" орієнтовно 60 млн євро. Під час презентації клуб використав одну з дитячих світлин форварда, де він позує у тодішній футболці "Сіті".

Ерлінг Холанд є вихованцем норвезьких "Брюне" та "Мольде". У 2019-2020 рр. він захищав кольори австрійського "Зальцбурга", звідки перебрався до дортмундської "Боруссії". У складі "джмелів" Холанд наразі провів 88 матчів у всіх турнірах, у яких забив 85 м'ячів.

Нагадаємо, що англійський "Ліверпуль" домовився про трансфер Нуньєса з "Бенфіки".

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