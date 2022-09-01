"Манчестер Сити" подписал швейцарца на проблемную позицию

27-летний защитник продолжит карьеру на "Этихаде". Английская Премьер-лига станет третьим европейским чемпионатом в биографии питомца швейцарского "Винтертура".

Аканджи подписал с "горожанами" контракт на 5 лет. Дортмундская "Боруссия" получит за центрбэка ориентировочно 17,5 млн евро. В составе "Манчестер Сити" он выступит под 25-м номером. Раньше эту футболку надевал культовый для местных фанатов бразилец Фернандинью.

За "Боруссию" Д Аканджи выступал 4,5 сезона. До этого он провел 2,5 сезона в составе швейцарского "Базеля". В родном "Винтертуре" швейцарец ивуарийского происхождения воспитывался с 12 лет.

Аканджи должен добавить "Ман Сити" вариантов в центре обороны. В настоящее время тренерский штаб "горожан" не может рассчитывать на травмированных Ляпорта и Аке.