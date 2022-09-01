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"Манчестер Сити" подписал швейцарца на проблемную позицию

Фото: Мануэль Аканджи будет выступать на Туманном Альбионе (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Манчестер Сити" завершил летнее трансферное окно подписания центрбека Мануэля Аканджи из дортмундской "Боруссии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний защитник продолжит карьеру на "Этихаде". Английская Премьер-лига станет третьим европейским чемпионатом в биографии питомца швейцарского "Винтертура".

Аканджи подписал с "горожанами" контракт на 5 лет. Дортмундская "Боруссия" получит за центрбэка ориентировочно 17,5 млн евро. В составе "Манчестер Сити" он выступит под 25-м номером. Раньше эту футболку надевал культовый для местных фанатов бразилец Фернандинью.

За "Боруссию" Д Аканджи выступал 4,5 сезона. До этого он провел 2,5 сезона в составе швейцарского "Базеля". В родном "Винтертуре" швейцарец ивуарийского происхождения воспитывался с 12 лет.

Аканджи должен добавить "Ман Сити" вариантов в центре обороны. В настоящее время тренерский штаб "горожан" не может рассчитывать на травмированных Ляпорта и Аке.

К слову, накануне "Челси" объявил о подписании Фофаны из "Лестера".

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