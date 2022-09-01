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"Манчестер Сіті" підписав швейцарця на проблемну позицію

Фото: Мануель Аканджі виступатиме на Туманному Альбіоні (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Манчестер Сіті" завершив літнє трансферне вікно підписання центрбека Мануеля Аканджі з дортмундської "Боруссії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний оборонець продовжить кар'єру на "Етіхаді". Англійська Прем'єр-ліга стане третім європейським чемпіонатом у біографії вихованця швейцарського "Вінтертура".

Аканджі підписав із "містянами" контракт на 5 років. Дортмундська "Боруссія" отримає за центрбека орієнтовно 17,5 млн євро. У складі "Манчестер Сіті" він виступатиме під 25-м номером. Раніше цю футболку одягав культовий для місцевих фанатів бразилець Фернандінью.

За "Боруссію" Д Аканджі виступав 4,5 сезони. До цього він провів 2,5 сезони в складі швейцарського "Базеля". У рідному "Вінтертурі" швейцарець івуарійського походження виховувався з 12 років.

Аканджі повинен додати "Ман Сіті" варіантів у центрі оборони. Нині тренерський штаб "містян" не може розраховувати на травмованих Ляпорта й Аке.

До слова, напередодні "Челсі" оголосив про підписання Фофани з "Лестера".

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