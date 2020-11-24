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"Манчестер Сити" подготовил для Месси долгосрочное соглашение

Манчестер, Вторник 24 ноября 2020 16:26
"Манчестер Сити" подготовил для Месси долгосрочное соглашение
Фото: Лионель Месси (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

"Манчестер Сити" разработал долгосрочное предложение для форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Английский клуб готов предложить аргентинцу соглашение на 10 лет.

Об этом пишет авторитетное издание The Times.

"Горожане" намерены предпринять еще одну попытку приобрести 33-летнего нападающего уже этой зимой, однако также появилась информация о возможном переходе игрока летом 2021 года, когда у него истечет контракт с "Барселоной".

Ожидается, что холдинговая компания, которая владеет "Манчестер Сити", предложит шестикратному обладателю "Золотого мяча" провести несколько сезонов непосредственно в клубе. Затем он сможет присоединиться к одной из восьми команд, находящимися в распоряжении холдинга. После того как футболист завершит карьеру, он станет амбассадором клуба.

В "Ман Сити" считают, что подписание Месси позволит резко повысить доходы от рекламных контрактов, а также полагают, что переход аргентинца облегчит переговоры с другими топ-футболистами.

Напомним, Месси пытался покинуть "Барселону" минувшим летом. Получив отказ, форвард вступил в конфликт с руководством, но в итоге он решил остаться в клубе до конца действующего соглашения, которое истекает следующим летом.

Также сообщалось, что Месси обсуждал свой переход в "Сити" с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.

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