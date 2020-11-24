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"Манчестер Сіті" підготував для Мессі довгострокову угоду

Манчестер, Вівторок 24 листопада 2020 16:26
"Манчестер Сіті" підготував для Мессі довгострокову угоду
Фото: Ліонель Мессі (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

"Манчестер Сіті" розробив довгострокову пропозицію для форварда "Барселони" Ліонеля Мессі. Англійський клуб готовий запропонувати аргентинцеві угоду на 10 років.

Про це пише авторитетне видання The Times.

"Городяни" мають намір зробити ще одну спробу придбати 33-річного нападника вже цієї зими, однак також з'явилася інформація про можливий перехід гравця влітку 2021 року, коли у нього закінчиться контракт з "Барселоною".

Очікується, що холдингова компанія, яка володіє "Манчестер Сіті", запропонує шестикратному володарю "Золотого м'яча" провести кілька сезонів безпосередньо в клубі. Потім він зможе приєднатися до однієї з восьми команд, які перебувають в розпорядженні холдингу. Після того як футболіст завершить кар'єру, він стане амбассадором клубу.

У "Ман Сіті" вважають, що підписання Мессі дозволить різко підвищити доходи від рекламних контрактів, а також вважають, що перехід аргентинця полегшить переговори з іншими топ-футболістами.

Нагадаємо, Мессі намагався покинути "Барселону" минулого літа. Отримавши відмову, форвард вступив у конфлікт з керівництвом, але в підсумку він вирішив залишитися в клубі до кінця чинної угоди, яке закінчується наступного літа.

Також повідомлялося, що Мессі обговорював свій перехід в "Сіті" з головним тренером команди Пепом Гвардіолою.

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