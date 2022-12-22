"Манчестер Сіті" перестріляв "Ліверпуль" у першому суперматчі після ЧС-2022

Англія, Кубок ліги, 1/8 фіналу

"Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" – 3:2

Голи: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48

Стартовий натиск "містян" обернувся швидким голом. На 10-й хвилині Де Брюйне виконав класний навіс із лівого флангу, а Холанд випередив Гомеса та з льоту лівою пробив у ближній кут воріт Келлехера. Мерсисайдці, однак, відповіли забитим м'ячем за десять хвилин – підключення Матіпа та Мілнера завершилося точним ударом Карвалью.

Новий обмін голами стався на початку другого тайму. Родрі пасом праворуч відшукав Мареза, а той обіграв Робертсона та поклав у дальній кут. Та "Ліверпуль" цього разу зрівняв усього за хвилину. Це Дарвін утік від опонента на фланзі та передачею вивів Салаха на порожні ворота – єгиптянин не схибив.

Та все ж "Ман Сіті" зумів вирвати перемогу. Винуватець другого пропущеного м'яча Аке з антигероя став героєм. Манкуніанці хитро розіграли кутовий, Де Брюйне подав на дальню стійку, звідки абсолютно вільний нідерландець головою пробив Келлехера – 3:2!

У фінальні 30 хвилин "містяни" були ближчими до того, щоб закріпити свою перевагу. Якщо "Ліверпуль" запам'ятався неточними ударами Робертсона та Нуньєса, то "Манчестер Сіті" змарнував подвійний момент із потужним пострілом Де Брюйне (Фабінью виніс із лінії) та добиванням Фодена (сейв голкіпера). Зрештою, цифри на табло не змінилися.