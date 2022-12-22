"Манчестер Сити" перестрелял "Ливерпуль" в первом суперматче после ЧМ-2022

Англия, Кубок лиги, 1/8 финала

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 3:2

Голы: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48

Стартовое давление "горожан" обернулся быстрым голом. На 10-й минуте Де Брюйне исполнил классный навес с левого фланга, а Холанд опередил Гомеса и с лета левой пробил в ближний угол ворот Келлехера. Мерсисайдцы, однако, ответили забитым мячом через десять минут – подключение Матипа и Милнера завершилось точным ударом Карвалью.

Новый обмен голами произошел в начале второго тайма. Родри пасом направо отыскал Мареза, а тот обыграл Робертсона и уложил в дальний угол. Но "Ливерпуль" в этот раз сравнял всего за минуту. Это Дарвин убежал от оппонента на фланге и передачей вывел Салаха на пустые ворота – египтянин не промахнулся.

И все же "Ман Сити" сумел вырвать победу. Виновник второго пропущенного мяча Аке из антигероя стал героем. Манкунианцы хитро разыграли угловой, Де Брюйне подал на дальнюю штангу, откуда совершенно свободный нидерландец головой пробил Келлехера – 3:2!

В финальные 30 минут "горожане" были ближе к тому, чтобы закрепить свое преимущество. Если "Ливерпуль" запомнился неточными ударами Робертсона и Нуньеса, то "Манчестер Сити" упустил двойной момент с мощным выстрелом Де Брюйне (Фабинью вынес с линии) и добиванием Фодена (сэйв голкипера). В конце концов цифры на табло не изменились.