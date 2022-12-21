"Челсі" презентував нового технічного директора: він зробив собі ім'я в Бундеслізі
Новий власник лондонського "Челсі" Тодд Боелі продовжив кадрову революцію на "Стемфорд Брідж", віддавши Крістоферу Вівеллю важливу посаду в менеджменті англійського гранда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
36-річний німецький фахівець – новий технічний директор "пенсіонерів". Останні два роки він працював техдиректором і кадровим планувальником німецького РБ "Лейпциг".
"Ми щасливі, що Крістофер бере на себе цю важливу керівну роль у клубі. Його робота в Німеччині та Австрії промовиста. Ми впевнені, що він продовжить свій приголомшливий шлях тут, у "Челсі". Він надаватиме велику підтримку Грему та групі акціонерів і відіграватиме значну роль у просування нашого загального бачення клубу", – заявив Боелі.
Вівелль після ігрової кар'єри в німецькій трясовині потрапив у структуру "Хоффенхайма". Там він був відеоаналітиком молодіжної команди, скаутом і аналітиком матчів дубля і першої команди. Восени 2015-го опинився в "Ред Булл Зальцбург" у ролі директора скаутського відділу. До "Лейпцига" пішов із посади спортивного координатора гранда Австрії.
Із моменту зміни власника влітку в "Челсі" тривають кадрові зміни. Зокрема, восени новим головним тренером команди став Грем Поттер, а нещодавно Лоуренс Стюарт був призначений одним із директорів лондонців.
Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director.— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022
До слова, раніше "Борнмут" перейшов від російського власника до консорціуму зі США.
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