"Манчестер Сити" перестрелял "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов

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"Манчестер Сити" – "Реал Мадрид" – 4:3

Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Силва, 74 – Бензема, 33, 82 (пенальти), Винисиус, 55

Хозяева шокировали мадридцев двумя голами в стартовые минуты. Сначала Кевин Де Брюйне головой замкнул навес Мареза с правого угла штрафной площадки. А на 11-й минуте Габриэл Жезус после прострела того же Де Брюйне разобрался с Алабой и пробил Куртуа с нескольких метров.

"Реал" постепенно пришел в себя к середине первого тайма. А на перерыв "сливочные" ушли с вполне комфортным отставанием в один гол. Это Карим Бензема в борьбе с украинцем Зинченко замкнул в одно касание подачу Менди с левого фланга.

"Горожане" снова добавили в активности и забили третий раз на старте второй половины. В быстрой контратаке "Сити" Фернандиньо навесил с края поля, а Фил Фоден головой переправил мяч в сетку ворот Куртуа.

Но радость хозяев была недолгой. Едва ли не в ответной атаке Винисиус Жуниор убежал от Фернандиньо в забеге с центра поля, сместился с фланга в штрафную и с угла вратарской зоны пробил мимо Эдерсона – 3:2!

На этом голевой фестиваль не завершился. Серия атак "Манчестер Сити" привела к еще одному взятию ворот. Зинченко сбили на входе в штрафную, но Бернарду Силва решил не ждать стандарта и с левой классно пробил в девятку.

После этого "горожане" должны были забивать еще, но получили пенальти в собственные ворота после опрометчивой игры Ляпорта вблизи своих ворот. К отметке подошел Бензема и в стиле Паненки обыграл голкипера – 4:3 в итоге.

Ответный матч в противостоянии состоится 4 мая в Мадриде. Начало поединка в 22:00.