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"Манчестер Сіті" перестріляв "Реал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів

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Манчестер, Середа 27 квітня 2022 09:26
"Манчестер Сіті" перестріляв "Реал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів Фото: Кевін Де Брюйне оформив гол+пас (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22 англійський "Манчестер Сіті" вдома здолав мадридський "Реал" із мінімальною перевагою (4:3).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, перші матчі

"Манчестер Сіті" – "Реал Мадрид" – 4:3

Голи: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Сілва, 74 – Бензема, 33, 82 (пенальті), Вінісіус, 55

Господарі шокували мадридців двома голами в стартові хвилини. Спершу Кевін Де Брюйне головою замкнув навіс Мареза з правого кута штрафного майданчика. А на 11-й хвилині Габріел Жезус після прострілу того ж Де Брюйне розібрався з Алабою і пробив Куртуа з кількох метрів.

"Реал" поступово оговтався до середини першої половини. А на перерву "вершкові" пішли з цілком комфортним відставанням на один гол. Це Карім Бензема в боротьбі з українцем Зінченком замкнув в один дотик подачу Менді з лівого флангу.

"Містяни" знову додали в активності та забили втретє на старті другої половини. У швидкій контратаці "Сіті" Фернандінью навісив від краю поля, а Філ Фоден головою переправив м'яч у сітку воріт Куртуа.

&quot;Манчестер Сіті&quot; перестріляв &quot;Реал&quot; у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Та радість господарів була недовгою. Ледь не в атаці у відповідь Вінісіус Жуніор утік від Фернандінью в забігу з центра поля, змістився з флангу до штрафного та з кута воротарської зони пробив повз Едерсона – 3:2!

На цьому гольовий фестиваль не завершився. Серія атак "Манчестер Сіті" таки призвела до ще одного взяття воріт. Зінченка збили на вході до карного майданчика, але Бернарду Сілва вирішив не чекати на стандарт і з лівої класно пробив у дев'ятку.

За цим "містяни" повинні були забивати ще, але натомість отримали пенальті у власні ворота після необачної гри Ляпорта поблизу своїх воріт. До позначки підійшов Бензема та в стилі Паненки переграв голкіпера – 4:3 у підсумку.

&quot;Манчестер Сіті&quot; перестріляв &quot;Реал&quot; у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Матч-відповідь у протистоянні відбудеться 4 травня у Мадриді. Початок поєдинку о 22:00.

До слова, українська Прем'єр-ліга достроково завершила футбольний чемпіонат.

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