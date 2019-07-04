"Манчестер Сити" объявил о рекордном для клуба трансфере

"Манчестер Сити" объявил о перехода из мадридского "Атлетико" полузащитника Родриго Эрнандеса. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Сумма трансфера хавбека стала рекордной для "горожан".

Отмечается, что с 23-летним испанским футболистом было заключено соглашение на пять сезонов - до лета 2024 года. Он будет выступать по 16 номером.

Манчестерский клуб заплатил за игрока 70 млн евро. Данная сумма была прописана в его контракте с "Атлетико" в качестве отступных.

Родриго Эрнандес перешел в состав "матрасников" летом прошлого года из "Вильярреала". В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.