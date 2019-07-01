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Новичок "Интера" Годин стал самым высокооплачиваемым игроком клуба

Новости » Спорт    01.07.2019 - 13:31
Новичок "Интера" Годин стал самым высокооплачиваемым игроком клуба
Фото: Диего Годин (atleticodemadrid.com)

Ранее он на протяжении девяти лет выступал за мадридский "Атлетико"

Уругвайский защитник Диего Годин подписал трехлетний контракт с "Интером" - до 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Сумма контракта не называется, но по данным СМИ, она составит около 6,75 млн евро за сезон, что сделает 33-летнего игрока самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Диего Годин с 2010 года выступал за мадридский "Атлетико". Вместе с клубом он завоевал восемь трофеев. Дважды мадридцы побеждали в чемпионате Испании, дважды выигрывали Лигу Европы. 

В минувшем сезоне Диего провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. По окончании сезона он покинул "Атлетико" на правах свободного агента.

 

Напомним, бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев отправился на тренерскую стажировку в "Атлетико".

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