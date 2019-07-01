Новичок "Интера" Годин стал самым высокооплачиваемым игроком клуба

Фото: Диего Годин (atleticodemadrid.com)

Ранее он на протяжении девяти лет выступал за мадридский "Атлетико"

Уругвайский защитник Диего Годин подписал трехлетний контракт с "Интером" - до 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Сумма контракта не называется, но по данным СМИ, она составит около 6,75 млн евро за сезон, что сделает 33-летнего игрока самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Godín firmará tres temporadas con el Inter y cobrará un 35% más que en el Atlético https://t.co/9qLxXPg3G9 — COPE (@COPE) May 4, 2019

Диего Годин с 2010 года выступал за мадридский "Атлетико". Вместе с клубом он завоевал восемь трофеев. Дважды мадридцы побеждали в чемпионате Испании, дважды выигрывали Лигу Европы.

В минувшем сезоне Диего провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. По окончании сезона он покинул "Атлетико" на правах свободного агента.

Напомним, бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев отправился на тренерскую стажировку в "Атлетико".