"Манчестер Сіті" оголосив про рекордний для клубу трансфер

"Манчестер Сіті" оголосив про переходу з мадридського "Атлетіко" півзахисника Родріго Ернандеса. Про це повідомляється на сайті англійського клубу.

Сума трансферу хавбека стала рекордною для "городян".

Відзначається, що з 23-річним іспанським футболістом була укладена угода на п'ять сезонів - до літа 2024 року. Він буде виступати за 16 номером.

Манчестерський клуб заплатив за гравця 70 млн євро. Дана сума була прописана в його контракті з "Атлетіко" в якості відступних.

Родріго Ернандес перейшов до складу "матрацників" влітку минулого року з "Вільярреала". У минулому сезоні півзахисник взяв участь в 34 матчах чемпіонату Іспанії, в яких відзначився 3 забитими м'ячами і 1 результативною передачею.