"Ман Сити" может уволить меня в случае поражения от "Реала", - Гвардиола

Фото: Хосеп Гвардиола (mancity.com)

Главный тренер "горожан" поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Слова наставника передает Sky Sports.

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с "Реалом" в течение следующих двух недель. Этот процесс и эти две недели будут самыми счастливыми в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: "Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю" - заявил Гвардиола.

Первый матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 26 февраля. Ответная встреча запланирована на 17 марта.

Гвардиола тренирует "горожан" с 2016 года, его контракт рассчитан до июня 2021 года. Под руководством специалиста манчестерский клуб дважды становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), дважды - обладателем Кубка Футбольной лиги (2018, 2019), Суперкубка страны (2018, 2019) и один раз завоевал с командой Кубок Англии (2018/19).

Напомним, туринский "Ювентус" хочет переманить Гвардиолу и назначить наставником своей команды.