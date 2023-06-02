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"Манчестер Сіті" – "Інтер": УЄФА зібрався покарати арбітра фіналу за політичні погляди

Фото: Шимон Марциняк ризикує не поїхати на фінал Ліги чемпіонів (facebook.com/uefa)
Автор: Антон Федорців

Рефері вирішального матчу Ліги чемпіонів 2022/23 між англійським "Манчестер Сіті" та міланським "Інтером" Шимона Марциняк, імовірно, замінить Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport Italia.

Матч "Манчестер Сіті" – "Інтер" відбудеться 10 червня в Стамбулі. Поєдинок прийме арена Олімпійський стадіон Ататюрка. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

42-річний суддя втрапив у політичний скандал. Марциняк приєднався до одного зі заходів польської партії "Нова надія". Її лідер – відомий гомофобними та антисемітськими заявами ультправий діяч Славомир Метцен.

У п'ятницю УЄФА екстрено розгляне заміну арбітра. Організація попросила Марциняка терміново пояснити ситуацію через скаргу антидискримінаційної асоціації Never Again. Якщо аргументи поляка не переконають союз, то через страх іміджевих втрат функціонери призначать іншу суддівську бригаду на фінал.

За версією IFFHS, Марциняк став найкращим арбітром 2022 року. Торік він із помічниками працював на фіналі Мундіалю в Катарі. Статус рефері ФІФА отримав у 2011 році.

До слова, раніше зібрали світлини нової обраниці Лукаку в спеціальній підбірці.

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