"Манчестер Сити" – "Интер": УЕФА собрался наказать арбитра финала за политические взгляды

Матч "Манчестер Сити" – "Интер" состоится 10 июня в Стамбуле. Поединок примет арена Олимпийский стадион Ататюрка. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

42-летний судья попал в политический скандал. Марциняк присоединился к одному из мероприятий польской партии "Новая надежда". Ее лидер – известный гомофобными и антисемитскими заявлениями ультправый деятель Славомир Метцен.

В пятницу УЕФА экстренно рассмотрит замену арбитра. Организация попросила Марциняка срочно объяснить ситуацию из-за жалобы антидискриминационной ассоциации Never Again. Если аргументы поляка не убедят союз, то из-за страха имиджевых потерь функционеры назначат другую судейскую бригаду на финал.

По версии IFFHS, Марциняк стал лучшим арбитром 2022 года. В прошлом году он с помощниками работал на финале Мундиаля в Катаре. Статус рефери ФИФА получил в 2011 году.