Зірка "Інтера" привів реперку зі США на весілля чемпіона світу: гарячі фото обраниці

Паралельно з відновленням праймової ігрової форми у форварда міланського "Інтера" Ромелу Лукаку налагоджується й особисте життя. Він "засвітив" нову дівчину на весіллі одноклубника Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Italian Football TV .

Meg the Stallion was Lukaku’s date at Lautaro’s wedding…



He’s hit peak form on and off the pitch pic.twitter.com/xtYagk9Xiy — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 30, 2023

Бельгійський гренадер прийшов на церемонію разом із Меган Ті Сталліон. Американська співачка та авторка пісень у жанрі хіп-хоп не приховувала своїх теплих почуттів до футболіста.

Останнім часом про особисте життя обох зірок особливих повідомлень не було. Лукаку раніше зустрічався з моделлю Сарою Менс. У 2018 році в них народився син Ромео Еммануель, але невдовзі пара розірвала взаємини.

Натомість Ті Сталліон зустрічалася з репером Moneybagg Yo та хіп-хоп-виконавцем Пардізоном Фонтейном. У 2020 році в неї стався конфлікт із канадським репером Tory Lanez. Вони їхали в авто з невідомою жінкою, коли той намагався вистрілити в реперку.

Megan Thee Stallion and footballer Romelu Lukaku spotted holding hands at Lautaro Martinez’s wedding. pic.twitter.com/JSzCSM6gnB — Pop Base (@PopBase) May 30, 2023

Хто така Меган Ті Сталліон

Меган Джовон Рут Піт народилася в Сан-Антоніо, набула популярності завдяки фрістайлам у соціальних мережах. Виросла в музичній сім'ї, її матір читала реп під псевдонімом Holly-Wood.

Псевдонім "Сталліон" узяла через дитяче прізвисько. Діти називали її stallion ("жеребець") через високий зріст і зовнішність. Також використовує імена Tina Snow, Meg Thee Stallion, Hot Girl Coach, Hot Girl Meg. Підписана на лейбл 300 Entertainment.

Ті Сталліон здобула 35 музичних нагород. Зокрема, вона виграла 4 статуетки American Music Awards – Улюблена пісня в жанрі реп/хіп-хоп (2020), Улюблений реп-виконавець, Улюблена популярна пісня і Улюблений альбом у жанрі реп/хіп-хоп (усі – 2021).

Фото: Меган Ті Сталліон у 2022-2023 рр. (facebook.com/MeganTheeStallion)