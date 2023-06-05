"Манчестер Сіті" – "Інтер": прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Матч "Манчестер Сіті" – "Інтер" відбудеться 10 червня в Стамбулі. Поєдинок прийме Олімпійський стадіон Ататюрка. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill однозначним фаворитом фіналу визначили "містян". На перемогу команду Пепа Гвардіоли можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,44. Натомість потенційний успіх "нерадзуррі" оцінили балом 6,50. Навіть нічия в основний час вірогідніша – кеф 4,75.

Любителі вгадати рахунок можуть закластися на нічию 1:1 за підсумком 90 хвилин. Ставки на такий результат приймають із коефіцієнтом 9,50. Персональні фанати форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса можуть ризикнути та закластися мінімум на 2 голи аргентинця з кефом 21,00.

Схожі цифри підготували і австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу "Ман Сіті" ідентичний – 1,44. Перемогу міланців вважають менш вірогоднішою, виставивши на неї кеф 6,75. Натомість імовірність нічиєї оцінили балом 4,60.

Поціновувачі відкритого футболу розглянуть варіант із голами обох команд у кожному з таймів із солідним коефіцієнтом 13,50. Віддані ж тіфозі "Інтера" можуть повірити у вольову перемогу підопічних Сімоне Індзагі з космічним кефом 23,00.

Для міланської команди фінал у Стамбулі – шостий в історії турніру. Тричі "нерадзуррі" здобули Кубок чемпіонів (1964, 1965, 2010). Натомість "Манчестер Сіті" програв фінал сезону 2020/21 лондонському "Челсі" (0:1).