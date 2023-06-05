"Манчестер Сити" – "Интер": прогноз на финал Лиги чемпионов

Матч "Манчестер Сити" – "Интер" состоится 10 июня в Стамбуле. Поединок примет Олимпийский стадион Ататюрка. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill однозначным фаворитом финала определили "горожан". На победу команду Пепа Гвардиолы можно поставить со скромным коэффициентом 1,44. Потенциальный же успех "нерадзурри" оценили баллом в 6,50. Даже ничья в основное время более вероятна – кэф 4,75.

Любители угадать счет могут заложиться на ничью 1:1 по итогу 90 минут. Ставки на этот результат принимают с коэффициентом 9,50. Персональные фанаты форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса могут рискнуть и заложиться минимум на 2 гола аргентинца с кефом 21,00.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу "Ман Сити" идентичен – 1,44. Победу миланцев считают менее вероятной, выставив на нее кэф 6,75. Вероятность же ничьей оценили баллом 4,60.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант с голами обеих команд в каждом из таймов с солидным коэффициентом 13,50. Преданные же тифози "Интера" могут поверить в волевую победу подопечных Симоне Индзаги с космическим кэфом 23,00.

Для миланской команды финал в Стамбуле – шестой в истории турнира. Трижды "нерадзурри" завоевали Кубок чемпионов (1964, 1965, 2010). В свою очередь "Манчестер Сити" проиграл финал сезона 2020/21 лондонскому "Челси" (0:1).