"Манчестер Сіті" – "Інтер": анонс фіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" – "Інтер"

10 червня, 22:00, Стамбул, Олімпійський стадіон Ататюрка, трансляція на MEGOGO та Volia TV

До фіналу обидві команди підходять у доброму гуморі. "Містяни" на внутрішній арені оформили дубль, узявши титул Прем'єр-ліги та Кубок Англії. Тепер підопічні Пепа Гвардіоли мріють про требл. Сам тренер вигравав усі три трофеї в дебютному сезоні з "Барселоною".

Натомість "нерадзуррі" здобули Кубок Італії та легко фінішували в зоні Ліги чемпіонів. Звісно, "бронза" Серії А за інших обставин коштувала б посади Сімоне Індзагі. Та перший за 13 років фінал Кубка чемпіонів для "Інтера" гарантував прощення алленаторе.

У прийдешньому поєдинку першим номером гратиме "Манчестер Сіті". Шалена точність передач, хижацький пресинг і динамічний темп дозволяють хлопцям Гвардіоли "розривати" будь-якого суперника – "Арсенал", "Реал", "Баварію". З появою ж Холанда в атаці проект став довершеним.

Утім, "Інтер" – міцний горішок. Чотири сезони під керівництвом Конте та Індзагі перетворили цей склад міланців в активних "читачів" гри. Міць і концентрація в обороні та рухливість і варіативність в нападі роблять "нерадзуррі" небезпечним суперником. Принаймні швидкості "Ман Сіті" вони витримають...

Дискваліфіковані: –

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч "Манчестер Сіті" – "Інтер"

"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Діаш, Аке – Стоунз, Родрі – Сілва, Де Брюйне, Гюндоган, Гріліш – Холанд

"Інтер": Онана – Дарміан, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Мартінес, Джеко

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:1

"Містяни" виступами впродовж сезону напрацювали на статус однозначного фаворита фіналу. Якщо міланці на шляху в Стамбул "лише" здолали "Порту", "Бенфіку" та "Мілан", то англійський гранд після РБ "Лейпциг" вибив "Баварію" і "Реал". З іншого боку, "Інтер" не впустив до плей-офф "Барсу" Хаві.

Передбачити феєрію голів складно. Фінали ж Ліги Європи та Ліги конференцій вкотре засвідчили, що у вирішальних матчах зазвичай суперники фактично рівні. Неймовірно важливим буде перший гол. Забитий чи "Інтером", чи "Манчестер Сіті" м'яч зробить футбол відкритішим і додасть дрібку непередбачуваності.