UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Манчестер Сіті" – "Інтер": де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Фото: "Нерадзуррі" з Кубком Італії 2022/23 (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

У вирішальному матчі Ліги чемпіонів 2022/23 англійський "Манчестер Сіті" протистоятиме міланському "Інтеру".

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Манчестер Сіті" – "Інтер" відбудеться 10 червня в Стамбулі. Поєдинок прийме Олімпійський стадіон Ататюрка. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 фінал Ліги чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показувує офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Сергій Лук'яненко та Роман Бебех.

Для міланської команди фінал у Стамбулі – шостий в історії турніру. Тричі "нерадзуррі" здобули Кубок чемпіонів (1964, 1965, 2010). Натомість "Манчестер Сіті" програв фінал сезону 2020/21 лондонському "Челсі" (0:1).

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на фінал. Однозначним фаворитом протистояння вважають "містян". Натомість за перемогу "нерадзуррі" ймовірніша навіть нічия в основний час.

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонівМанчестер СитиMegogo