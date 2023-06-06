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"Манчестер Сити" – "Интер": где смотреть финал Лиги чемпионов

Фото: "Нерадзурри" с Кубком Италии 2022/23 (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

В решающем матче Лиги чемпионов 2022/23 английский "Манчестер Сити" будет противостоять миланскому "Интеру".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Манчестер Сити" – "Интер" состоится 10 июня в Стамбуле. Поединок примет Олимпийский стадион Ататюрка. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 финал Лиги чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации все поединки главного еврокубка на территории Украины показывает официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Роман Бебех.

Для миланской команды финал в Стамбуле – шестой в истории турнира. Трижды "нерадзурри" завоевали Кубок чемпионов (1964, 1965, 2010). "Манчестер Сити" в свою очередь проиграл финал сезона 2020/21 лондонскому "Челси" (0:1).

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на финал. Однозначным фаворитом противостояния считают "горожан". Зато победа "нерадзурри" менее вероятна, нежели даже ничья в основное время.

К слову, ранее вспомнили опыт противостояния Гвардиолы с "Интером" в специальном материале.

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