Манчестер Сіті - Флуміненсе. Футбольний експерт спрогнозував рахунок фіналу КЧС

Манчестер Сіті та Флуміненсе 22 грудня зійдуться у фіналі Клубного чемпіонату світу, що завершується у Саудівській Аравії.

З приводу головного матчу п’ятниці РБК-Україна поспілкувалось українським футболістом та тренером з фізичної підготовки київського Динамо U-19 Павлом Чередніченком, який дав прогноз на заключний поєдинок КЧС 2023.

Прогноз на фінал КЧС 2023 від Чередніченка

На мій погляд, Манчестер Сіті може вперше у своїй історії виграти Клубний чемпіонат світу.

Флуміненсе після двох поразок у чемпіонаті Бразилії вдалося перевернути ситуацію в Клубному чемпіонаті світу. Команда стартувала з перемоги над Аль-Аглі.

Манчестер Сіті від самого початку був фаворитом турніру, тому нікого не здивувало його потрапляння до фіналу. Команда впевнено переграла Ураву, не залишила їй жодних шансів.

Коли переглядав поєдинок, складалося враження, що підопічні Пепа Гвардіоли не особливо й напружувалися. Було відчуття, що вони діють із величезним запасом міцності.

Напередодні фіналу "містяни" виглядають набагато сильнішим за суперника і в індивідуальному, і в командному плані. Манчестер диктуватиме свої умови на полі, діятиме активно й агресивно.

Флуміненсе буде зосереджений на обороні, діятиме від суперника, намагатиметься грати на контратаках, максимально ефективно використовуватиме стандартні положення в атаці.

Вважаю, що це протистояння вийде результативним, суперники порадують великою кількістю небезпечних моментів і голів.

Якщо перекладати на мову цифр, то мій прогноз на сьогоднішній поєдинок - 3:1 на користь “містян”.

Тренування команд перед фіналом (фото: instagram.com/fifaworldcup)

Як пройшли півфінали КЧС

18 та 19 грудня відбулися півфінальні зустрічі Клубного чемпіонату світу. Матчі 1/2 фіналу виявились насиченими на моменти.

Непростий матч для Флуміненсе

У першому поєдинку зійшлись бразильський Флуміненсе та єгипетський Аль-Аглі.

У першому таймі в володарів Кубка Лібертадорес було два убійних моменти. В обох випадках єгиптян врятував каркас воріт: спочатку поперечка, а потім й штанга. Проте голкіперу бразильців теж було непросто. Після удару Кахраби на 36 хвилині каїрців від гола відділила тільки миттєва реакція Фабіо.

Флуміненсе розібрався з Аль-Аглі у півфіналі (фото: fifa.com)

У другій половині зустрічі команда з Ріо-де-Жанейро таки взяла гору. Спочатку Марсело заробив пенальті, з якого Джон Аріас відкрив рахунок, а на 90 хвилині 21-річний Джон Кеннеді дальнім ударом подвоїв перевагу бразильців.

Флуміненсе розібрався з Аль-Аглі у півфіналі (фото: fifa.com)

Без Голанда та де Брюйне до фіналу

У другому двобої за вихід у фінал позмагались Манчестер Сіті та Урава Ред Даймондс.

Попри те, що норвежець Ерлінг Голанд входив до заявки "містян" на півфінальний матч, через пошкодження він так і не з’явився на футбольному полі. Довготривале відновлення після травми також завадило допомогти своєму клубові Кевіну де Брюйне.

Не дивлячись на це, зусиллями Матео Ковачича та Бернардо Сілви, а також внаслідок автогола Маріуса Гейбротена, англійці перемогли 3:0.

Манчестер Сіті не лишили шансів Урава Ред Даймондс (фото: fifa.com)

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував склад команди перед вирішальним поєдинком. За його словами, Голанд все ще не може тренуватись, тож не зіграє у фіналі. Він також зазначив, що Кевін де Брюйне почав потрохи тренуватись, однак пройшло три місяці після його пошкодження, тож він навряд чи він допоможе команді у фіналі.

Манчестер Сіті не лишили шансів Урава Ред Даймондс (фото: fifa.com)

Де дивитись фінал КЧС

Фінал Клубного чемпіонату світу 2023 між Манчестер Сіті і Флуміненсе на території України в прямому ефірі транслюватиме MEGOGO.

Початок заплановано на 20:00. Коментувати поєдинок буде Вадим Скічко.

Хто такий Павло Чередніченко

Павло Павлович - тренер дитячо-юнацької футбольної школи Динамо. Він і сам є вихованцем футбольної академії київського клубу.

Під час кар'єри гравця виступав за київські Динамо та Арсенал, а також за Рось з Білої Церкви та Славутич із Черкас.

Павло Чередніченко (фото: fcdynamo.com)