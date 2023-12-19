"Манчестер Сіті" на класі виборов місце у фіналі Клубного чемпіонату світу

Англійський "Манчестер Сіті" здолав японську "Ураву Ред Даймондс" та став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу за підсумками 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Клубний чемпіонат світу, 1/2 фіналу

"Урава" – "Манчестер Сіті" – 0:3

Голи: Хейбротен, 45+1, Ковачіч, 52, Сілва, 59

"Містяни" заволоділи ініціативою зі старту. Проте, перетворити власну перевагу в забиті м'ячі команда Хосепа Гвардіоли змогла лише перед перервою. На першій доданій арбітром хвилині Хейбротен зрізав м'яч у власні ворота, намагаючись перервати простріл Нуньєса з меж штрафного.

А в другому таймі "Манчестер Сіті" вирішив сценарій першого не повторювати. "Містяни" ще двома голами в перші 15 хвилин довели рахунок до розгромного та розвіяли всі сумніви щодо другого учасника фіналу змагань. Спершу Вокер розрізною передачею вивів Ковачіча віч-на-віч із кіпером, і хорват поцілив у дев'ятку.

Остаточний результат встановив Сілва. Небезпеку біля воріт "Урави" організував Нуньєс, який наважився пробити з дистанції. Нісікава парирував постріл хавбека, але м'яч полетів прямісінько на Бернарду – один із лідерів "Сіті" не схибив.

У фіналі Клубного ЧС-2023 підопічні Гвардіоли зустрінуться з бразильським "Флуміненсе". Переможець Копа Лібертадорес на стадії 1/2 фіналу розібрався з єгипетським "Аль-Ахлі" (2:0). Матч запланований на 22 грудня.