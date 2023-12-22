Манчестер Сити - Флуминенсе. Футбольный эксперт спрогнозировал счет финала КЧС
Манчестер Сити и Флуминенсе 22 декабря сойдутся в завершающемся в Саудовской Аравии финале Клубного чемпионата мира.
По поводу главного матча пятницы РБК-Украина пообщалась украинским футболистом и тренером по физической подготовке киевского Динамо U-19 Павлом Чередниченко, который дал прогноз на заключительный поединок КЧС 2023 года.
Прогноз на финал КЧС 2023 от Чередниченко
По моему мнению, Манчестер Сити может впервые в своей истории выиграть Клубный чемпионат мира.
После двух поражений в чемпионате Бразилии Флуминенсе удалось перевернуть ситуацию в Клубном чемпионате мира. Команда стартовала с победы над Аль-Ахли.
Манчестер Сити с самого начала был фаворитом турнира, потому никого не удивило его попадание в финал. Команда уверенно обыграла Ураву, не оставила ей никаких шансов.
Когда просматривал поединок, создавалось впечатление, что подопечные Пепа Гвардиолы не особо напрягались. Было ощущение, что они действуют с огромным запасом крепости.
В преддверии финала "горожане" выглядят гораздо сильнее соперника и в индивидуальном, и в командном плане. Манчестер будет диктовать свои условия на поле, действовать активно и агрессивно.
Флуминенсе будет сосредоточен на обороне, будет действовать от соперника, будет пытаться играть на контратаках, максимально эффективно использовать стандартные положения в атаке.
Считаю, что это противостояние получится результативным, соперники порадуют большим количеством опасных моментов и голов.
Если переводить на язык цифр, то мой прогноз на сегодняшний поединок – 3:1 в пользу "горожан".
Тренировка команд перед финалом (фото: instagram.com/fifaworldcup)
Как прошли полуфиналы КЧС
18 и 19 декабря прошли полуфинальные встречи Клубного чемпионата мира. Матчи 1/2 финала оказались насыщенными на моменты.
Непростой матч для Флуминенсе
В первом поединке собрались бразильский Флуминенсе и египетский Аль-Ахли.
В первом тайме у обладателей Кубка Либертадореса было два убойных момента. В обоих случаях египтян спас каркас ворот: сначала перекладина, а затем и штанга. Однако голкиперу бразильцев тоже было непросто. После удара Кахрабы на 36-й минуте каирцев от гола отделила только мгновенная реакция Фабио.
Флуминенсе разобрался с Аль-Агли в полуфинале (фото: fifa.com)
Во второй половине встречи команда из Рио-де-Жанейро таки одержала верх. Сначала Марсело заработал пенальти, с которого Джон Ариас открыл счет, а на 90 минуте 21-летний Джон Кеннеди дальним ударом удвоил преимущество бразильцев.
Флуминенсе разобрался с Аль-Агли в полуфинале (фото: fifa.com)
Без Холанда и де Брюйне в финал
Во втором поединке за выход в финал сразились Манчестер Сити и Урава Ред Даймондс.
Несмотря на то, что норвежец Эрлинг Холанд входил в заявку "горожан" на полуфинальный матч, из-за повреждений он так и не появился на футбольном поле. Длительное восстановление после травмы также помешало помочь своему клубу Кевину де Брюйне.
Несмотря на это, усилиями Матео Ковачича и Бернардо Силвы, а также в результате автоголу Мариуса Гейбротена, англичане победили 3:0.
Манчестер Сити не оставили шансов Урава Ред Даймондс (фото: fifa.com)
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал состав команды перед решающим поединком. По его словам, Холанд все еще не может тренироваться, поэтому не сыграет в финале.
Он также отметил, что де Брюйне начал понемногу тренироваться, однако прошло три месяца после его повреждения, поэтому он вряд ли поможет команде в финале.
Манчестер Сити не оставили шансов Урава Ред Даймондс (фото: fifa.com)
Где смотреть финал КЧС
Финал Клубного чемпионата мира 2023 между Манчестер Сити и Флуминенсе на территории Украины в прямом эфире будет транслировать MEGOGO.
Начало запланировано на 20:00. Комментировать поединок будет Вадим Скичко.
Кто такой Павел Чередниченко
Павел Павлович - тренер детско-юношеской футбольной школы Динамо. Он и сам воспитанник футбольной академии киевского клуба.
Во время карьеры игрока выступал за киевские Динамо и Арсенал, а также Рось из Белой Церкви и Славутич из Черкасс.
Павел Чередниченко (фото: fcdynamo.com)
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