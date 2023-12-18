"Манчестер Сіті" чи "Баварія". Провідні букмекери відреагували на жереб Ліги чемпіонів

Фактично кожна пара першого раунду плей-офф отримала однозначного фаворита. Найменший коефіцієнт – 1,30 – виставили на успіх англійського "Манчестер Сіті" в протистоянні з данським "Копенгагеном".

Поруч із "містянами" розташувалася мюнхенська "Баварія". У двоматчевому протистоянні з німецьким грандом нелегко доведеться римському "Лаціо". Кеф на перемогу "ротен" склав 1,57. Далі розташувалися французький "Парі Сен-Жермен" (1,70), лондонський "Арсенал" (1,78), міланський "Інтер" (2,10) та мадридський "Реал" (2,15).

Трохи інша ситуація зі ставками на майбутнього переможця Ліги чемпіонів. Перший претедент – чинний володар трофею. Коефіцієнт на другий поспіль тріумф "Манчестер Сіті" становить 3,10. Друге місце за "Баварією" – кеф 5,40. Натомість закрив трійку фаворитів "Реал" (7,00).

Окрема історія – бомбардирські перегони в головному єврокубку. Наразі в лідерах серед снайперів Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті"), Антуан Грізманн і Альваро Мората (обидва – "Атлетіко"). Усі вони оформили 5 м'ячів. Норвежець із лав "містян" отримав аванс букмекерів. Ставки на нього приймають зі скромним коефіцієнтом 2,10.

Топ-5 претендентів на звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів 2023/24:

Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 2,10

Харрі Кейн ("Баварія") – 3,50

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 7,50

Альваро Мората ("Атлетіко") – 13,00

Джуд Беллінгем ("Реал") – 21,00

Матчі першого раунду плей-офф запланували на лютий-березень. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-14 лютого та 20-21 лютого. Матчі-відповіді – 5-6 березня і 12-13 березня.