Манафорту надали кредит на 16 млн доларів в обмін на посаду в уряді Трампа, - WT

Манафорт обіцяв керівнику банку, де взяв кредит, посаду міністра фінансів

Американський політтехнолог Пол Манафорт отримав у 2016-17 роках кредит на суму понад 16 млн доларів від банку Federal Savings Bank в обмін на допомогу в отриманні посади в уряді президента США Дональда Трампа керівнику цього банку. Про це повідомляє The Washington Times.

Відомо, що в суді по справі Манафорта з'явився новий свідок - колишній співробітник банку Federal Savings Bank Денніс Райко. Він повідомив, як видавав колишньому керівнику кампанії Трампа кредит на 16 млн доларів для того, щоб його керівник Стівен Келк отримав посаду міністра в адміністрації майбутнього президента США.

Незважаючи на ризики, Манафорту все ж надали кредит. Перший транш у сумі 9,5 млн доларів йому затвердили 16 листопада 2016 року відразу після того, як Трамп переміг на виборах. Ще один кредит у сумі 6,5 млн доларів політконсультант отримав 4 січня 2017 року перед інавгурацією нового президента. Весь цей час Келк чинив тиск на Райко, щоб той надав кредит Манафорту.

Також Райко заявив, що бос попросив зателефонувати Манафорту відразу після перемоги Трампа на виборах і запитати, чи розглядається він (Келк, - ред.) на високі посади в Білому домі. Зокрема, Келк хотів отримати посаду міністра фінансів або міністра житлового господарства та міського розвитку.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 9 серпня, українські політики заплатили американському політтехнологу Полу Манафорту у 2012 році за консультаційні послуги 31 млн доларів. Це підтвердив судовий бухгалтер ФБР Морган Магінос на суді по несплаті податків екс-головою виборчої кампанії Дональда Трампа.

Раніше свідок у справі Пола Манафорта Роберт Гейтс заявив, що партія "Опозиційний блок" недоплатила компанії Манафорта за надані послуги 2,4 млн доларів.