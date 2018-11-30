ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Манафорту могут предъявить новые обвинения

Новости » Политика    30.11.2018 - 19:30
Манафорту могут предъявить новые обвинения
Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафорта могут обвинить в даче ложных показаний

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в выборы президента 2016 США, может выдвинуть новые обвинения бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что в ходе судебного заседания по делу Манафорта прокуроры сообщили, что его заявление о признании вины основано на ложных показаниях. В частности, Манафорта могут обвинить в даче ложных показаний после того, как он согласился сотрудничать со следствием.

Также отмечается, что судья постановил раскрыть более подробную информацию о ложных показаниях к следующей пятнице и установить предварительную дату вынесения приговора в начале марта.

Напомним, ранее Манафорт согласился признать вину в обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером. В августе суд Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.

США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение На границе с США часть каравана мигрантов объявила голодовку
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиПол Манафорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь