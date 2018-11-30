Манафорту могут предъявить новые обвинения

Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафорта могут обвинить в даче ложных показаний

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в выборы президента 2016 США, может выдвинуть новые обвинения бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что в ходе судебного заседания по делу Манафорта прокуроры сообщили, что его заявление о признании вины основано на ложных показаниях. В частности, Манафорта могут обвинить в даче ложных показаний после того, как он согласился сотрудничать со следствием.

Также отмечается, что судья постановил раскрыть более подробную информацию о ложных показаниях к следующей пятнице и установить предварительную дату вынесения приговора в начале марта.

Напомним, ранее Манафорт согласился признать вину в обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером. В августе суд Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.