Манафорту можуть пред'явити нові звинувачення

Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафорта можуть звинуватити в дачі неправдивих свідчень

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням втручання Росії у вибори президента 2016 США, може висунути нові звинувачення колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що в ході судового засідання по справі Манафорта прокурори повідомили, що його заява про визнання вини засноване на неправдивих свідченнях. Зокрема, Манафорта можуть звинуватити в дачі неправдивих свідчень після того, як він погодився співпрацювати зі слідством.

Також зазначається, що суддя постановив розкрити більш детальну інформацію про помилкових показаннях до наступної п'ятниці і встановити попередню дату винесення вироку на початку березня.

Нагадаємо, раніше Манафорт погодився визнати провину звинувачення в змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером. У серпні суд Вірджинії визнав його винним у податкових і фінансових махінаціях.