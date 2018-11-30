ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Манафорту можуть пред'явити нові звинувачення

Новини » Політика    30.11.2018 - 19:30
Манафорту можуть пред'явити нові звинувачення
Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафорта можуть звинуватити в дачі неправдивих свідчень

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням втручання Росії у вибори президента 2016 США, може висунути нові звинувачення колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що в ході судового засідання по справі Манафорта прокурори повідомили, що його заява про визнання вини засноване на неправдивих свідченнях. Зокрема, Манафорта можуть звинуватити в дачі неправдивих свідчень після того, як він погодився співпрацювати зі слідством.

Також зазначається, що суддя постановив розкрити більш детальну інформацію про помилкових показаннях до наступної п'ятниці і встановити попередню дату винесення вироку на початку березня.

Нагадаємо, раніше Манафорт погодився визнати провину звинувачення в змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером. У серпні суд Вірджинії визнав його винним у податкових і фінансових махінаціях.

США, Канада і Мексика підписали нову торговельну угоду На кордоні з США частина каравану мігрантів оголосила голодування
Новини України Сполучені Штати АмерикиПол Манафорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся