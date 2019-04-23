Манафорта доставили в тюрьму строгого режима

Бывшего главу предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пола Манафорта доставили в федеральную тюрьму Канаан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр бюро тюрем США.



Его должны освободить 25 декабря 2024 года.

Канаан является ​тюрьмой строгого режима, которая располагается в городе Веймарт.

В марте суд порекомендовал отправить Манафорта в федеральную тюрьму Камберленд в штате Мэриленд. По данным бюро тюрем США, в ней находятся лидеры итальянской мафии и глава террористической группы исламистов, которая планировала поддерживать запрещенную в России группировку "Талибан" в Афганистане.

Напомним, недавно суд приговорил Пола Манафорта бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа, еще к 3,5 годам тюрьмы. Перед этим другой суд приговорил Манафорта к почти четырем годам тюремного заключения. Таким образом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Федеральный суд США огласил приговор бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, осудив его до 47 месяцев заключения.

Позже президент США прокомментировал приговор Манафорту. По мнению Трампа, заседание суда, на котором был вынесен приговор Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией.