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Судья рекомендовал отправить Манафорта в одну тюрьму с лидером нью-йоркской мафии

Новости » Политика    23.03.2019 - 03:46
Судья рекомендовал отправить Манафорта в одну тюрьму с лидером нью-йоркской мафии
Фото: Пол Манафорт (GettyImages)

В этом же месте заключения отбывает наказание лидер нью-йоркского преступного клана Луккезе

Судья рекмендовал отправить Пола Манафорта - экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа - для отбывания срока в федеральную тюрьму Камберленд в штате Мэриленд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Если решение будет принято окончательно, то Манафорт может провести 7,5 лет заключения в той же тюрьме, где отбывает наказание лидер нью-йоркского преступного клана Луккезе - Витторио Амузо.

В 1992 году Амузо был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в рэкете, вымогательстве, организации убийств.

В этой же тюрьме содержится Масуд Хан - лидер террористической группы исламистов, раскрытой в 2004 году в Северной Вирджинии. Эта группа и ее последователи собирались оказывать поддержку группировке "Талибан" в борьбе с американскими войсками.

Напомним, недавно суд приговорил Пола Манафорта бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа, еще к 3,5 годам тюрьмы. Перед этим другой суд приговорил Манафорта к почти четырем годам тюремного заключения. Таким образом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы. 

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Новости Украины приговорПол Манафорт
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