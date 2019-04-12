Экс-советник Обамы заявил о невиновности в деле о работе на правительство Януковича

Фото: Грегори Крейг (GettyImages)

Он сказал, что не вводил в заблуждение Минюст США

Бывший советник президента США Барака Обамы Грегори Крейг заявил, что никогда не вводил в заблуждение американский Минюст из-за работы на Минюст Украины. Об этом он сказав в видеообращении, которое опубликовано в YouTube.

Он рассказал, что он работал в составе юристов по делу о преследовании Юлии Тимошенко по запросу Минюста Украины. Крейг добавил, что дело финансировал украинский бизнесмен ​Виктор Пинчук.



Екс-советник Обамы пояснил, что в начале работы команда юристов изучила все требования американского Закона о регистрации иностранных агентов и пришла к выводу, что необходимости регистрироваться в качестве иноагента нет.

При этом он подчеркнул, что не обсуждал доклад с правительством США и занимался лоббированием в интересах Киева.​

"Это обвинение беспрецедентно и не подтверждено фактами. Я уверен, что и судья, и присяжные встанут на мою сторону", - добавил Крейг.



Ранее сообщалось, что адвокаты бывшего советника Белого дома Грегори Крейга заявили, что их клиенту могут быть выдвинуты обвинения, связанные с его работой в пользу Министерства юстиции Украины в 2012 году.

Работать на пользу правительства Януковича Крейгу предложил Пол Манафорт, который получил миллионы долларов от клиентов в Украине.

Напомним, Манафорт был осужден к 7,5 годам тюремного заключение за воспрепятствование правосудию, банковское и налоговое мошенничество и нарушение правил ведения лоббизма в зв'связи с его работой на украинских клиентов.