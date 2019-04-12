ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-советник Обамы заявил о невиновности в деле о работе на правительство Януковича

Новости » Политика    12.04.2019 - 09:59
Экс-советник Обамы заявил о невиновности в деле о работе на правительство Януковича
Фото: Грегори Крейг (GettyImages)

Он сказал, что не вводил в заблуждение Минюст США

Бывший советник президента США Барака Обамы Грегори Крейг заявил, что никогда не вводил в заблуждение американский Минюст из-за работы на Минюст Украины. Об этом он сказав в видеообращении, которое опубликовано в YouTube.

Он рассказал, что он работал в составе юристов по делу о преследовании Юлии Тимошенко по запросу Минюста Украины. Крейг добавил, что дело финансировал украинский бизнесмен ​Виктор Пинчук.

Екс-советник Обамы пояснил, что в начале работы команда юристов изучила все требования американского Закона о регистрации иностранных агентов и пришла к выводу, что необходимости регистрироваться в качестве иноагента нет.

При этом он подчеркнул, что не обсуждал доклад с правительством США и занимался лоббированием в интересах Киева.​

"Это обвинение беспрецедентно и не подтверждено фактами. Я уверен, что и судья, и присяжные встанут на мою сторону", - добавил Крейг.

Ранее сообщалось, что адвокаты бывшего советника Белого дома Грегори Крейга заявили, что их клиенту могут быть выдвинуты обвинения, связанные с его работой в пользу Министерства юстиции Украины в 2012 году.

Работать на пользу правительства Януковича Крейгу предложил Пол Манафорт, который получил миллионы долларов от клиентов в Украине.

Напомним, Манафорт был осужден к 7,5 годам тюремного заключение за воспрепятствование правосудию, банковское и налоговое мошенничество и нарушение правил ведения лоббизма в зв'связи с его работой на украинских клиентов.

Экс-советнику Обамы выдвинут обвинения по поводу работы на правительство Януковича Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы, - Минюст США
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Барак ОбамаСоединенные Штаты АмерикиЯнуковичлоббизм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь