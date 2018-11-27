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Манафорт нарушил условия своего соглашения со следствием

Новости » Политика    27.11.2018 - 07:42
Манафорт нарушил условия своего соглашения со следствием
Фото: Пол Манафорт (Bloomberg)

Манафорт солгал по целому ряду вопросов

Бывший руководитель президентской кампании в США Пол Манафорт нарушил условия своего соглашения со следствием о признании вины. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на CNN.

Так, Манафорт солгал по целому ряду вопросов, нарушив свое соглашение о признании вины.

В рамках его заявления о признании вины Манафарт признался, что совершил целый ряд нарушений: отмывание денег и преступлений против иностранного лоббирования,  мошенничество.

"Пол Манафорт нарушил свое соглашение с Минюстом, солгав ФБР и офиса спецпрокурора Мюллера - через 2 месяца после того, как он начал сотрудничать в российском расследовании", - говорится в сообщении.

Сам Манафорт своей вины в этом не видит и не признает.

Напомним, ранее сообщалось, что Пол Манафорт согласился признать вину в обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером.

В августе суд в Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.

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