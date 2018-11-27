Фото: Пол Манафорт (Bloomberg)

Манафорт збрехав з цілого ряду питань

Колишній керівник президентської кампанії в США Пол Манафорт порушив умови своєї угоди зі слідством про визнання провини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, Манафорт збрехав з цілого ряду питань, порушивши свою угоду про визнання вини.

В рамках його заяви про визнання вини Манафарт зізнався, що скоїв цілу низку порушень: відмивання грошей і злочинів проти іноземного лобіювання, шахрайство.

"Пол Манафорт порушив свою угоду з Мін'юстом, збрехавши ФБР і офісу спецпрокурора Мюллера - через 2 місяці після того, як він почав співпрацювати в російському розслідуванні", - йдеться в повідомленні.

Сам Манафорт своєї вини в цьому не бачить і не визнає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

У серпні суд Вірджинії визнав його винним у податкових і фінансових махінаціях.