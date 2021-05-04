"Ман Сити" стал первым финалистом Лиги чемпионов

В Англии накануне встречи пошел снег. В итоге во время старта поединка, поле в Манчестере было укрыто снежным покровом. Но кроме погоды у парижан была и большая проблема. Из-за травмы один из главных звездных игроков "ПСЖ" Мбаппе остался на скамье запасных. А вот украинец Зинченко во втором матче вышел в старте "Ман Сити". И уже на 7-й минуте оказался в центре внимания. После подачи с фланга мяч угодил украинцу в плече, но рефери, сперва, не разобравшись, указал на "точку". Правда, после просмотра VAR пенальти отменил.

А уже через 4 минуты Зинченко поучаствовал в голевой атаке "горожан". Эдерсон от своих ворот выбил мяч в пустую зону, куда ворвался украинец, после чего отпасовал на линию штрафной на Де Брюйне. Удар бельгийца защита "ПСЖ" заблокировала, но после мяч попал к Марезу, который подработав с угла вратарской пробил мимо Наваса в сетку ворот парижан - 1:0.

"ПСЖ" могли сравнять счет на 19-й минуте. Эдерсон, пытаясь быстро начать атаку, неудачно вбросил мяч на партнера, которого опередил Ди Мария и сходу пробил по воротам. Мяч пролетел в сантиметрах от штанги, но в створ не попал.

До конца первого тайма парижане чуть больше контролировали мяч, однако реальных моментов забить больше не имели. А вот "Сити" уже в добавленное время могли рассчитывать на второй гол, однако удар Бернарду Силвы заблокировали защитники.

На старте второго тайма еще одну возможность упустили игроки "Сити". Фодена вывели на "свидание" с Навасом, но англичанин переиграть кипера парижан не смог. Да и находился он в офсайде, который после VAR точно бы судьи подтвердили. Однако уже на 63-й минуте игроки "Сити" провели еще одну контратаку, которая таки закончилась голом. Вновь Фоден убежал по левому флангу, обыгрался с Де Брюйне и выкатил мяч на линию вратарской под удар Марезу - 2:0.

Для прохода дальше "ПСЖ" необходимо было за оставшиеся полчаса забивать минимум трижды. И без того сложную задачу усугубил Ди Мария, который на 69-й минуте заработал удаление за неспортивный фол - за пределами поля он наступил на ногу Фенандиньо, который мешал аргентинцу ввести мяч из-за боковой.

В итоге "горожане" уверенно довели поединок до победы и прошли в финал ЛЧ. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.