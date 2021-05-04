"Ман Сіті" став першим фіналістом Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2020-2021. "Городяни" обіграли "ПСЖ" і в матчі-відповіді - 2:0.
Детальніше про матч в матеріалі РБК-Україна.
В Англії напередодні зустрічі пішов сніг. У підсумку під час старту поєдинку, поле в Манчестері було вкрите сніговим покривом. Але крім погоди у парижан була і велика проблема. Через травму один з головних зіркових гравців "ПСЖ" Мбаппе залишився на лаві запасних. А ось українець Зінченко у другому матчі вийшов у старті "Ман Сіті". І вже на 7-й хвилині опинився в центрі уваги. Після подачі з флангу м'яч влучив українцеві в плечі, але рефері, спершу, не розібравшись, вказав на "точку". Правда, після перегляду VAR пенальті скасував.
А вже через 4 хвилини Зінченко взяв участь у гольовій атаці "городян". Едерсон від своїх воріт вибив м'яч у порожню зону, куди увірвався українець, після чого відпасував на лінію штрафного на Де Брюйне. Удар бельгійця захист "ПСЖ" заблокував, але після м'яч потрапив до Мареза, який підробивши з кута воротарського пробив повз Наваса в сітку воріт парижан - 1:0.
"ПСЖ" могли зрівняти рахунок на 19-й хвилині. Едерсон, намагаючись швидко почати атаку, невдало вкинув м'яч на партнера, якого випередив Ді Марія і відразу пробив по воротах. М'яч пролетів в сантиметрах від штанги, але в створ не потрапив.
До кінця першого тайму парижани трохи більше контролювали м'яч, проте реальних моментів забити більше не мали. А ось "Сіті" вже в доданий час могли розраховувати на другий гол, проте удар Бернарду Сілви заблокували захисники.
На старті другого тайму ще одну можливість упустили гравці "Сіті". Фодена вивели на "побачення" з Навасом, але англієць переграти кіпера парижан не зміг. Та й перебував він в офсайді, який після VAR точно б судді підтвердили. Проте вже на 63-й хвилині гравці "Сіті" провели ще одну контратаку, яка таки Закінчилася голом. Знову Фоден втік по Лівому флангу, обігрався з Де Брюйне і викотив м'яч на лінію воротарського під удар Марезу - 2:0.
Для проходу далі "ПСЖ" необхідно було за півгодини, що залишилися забивати мінімум тричі. І без того складне завдання посилив Ді Марія, який на 69-й хвилині заробив видалення за неспортивний фол - за межами поля він наступив на ногу Фенандіньо, який заважав аргентинцеві ввести м'яч з-за бічної.
У підсумку "городяни" впевнено довели поєдинок до перемоги і пройшли у фінал ЛЧ. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.
Нагадаємо, в першому поєдинку "Ман Сіті" здобув перемогу на виїзді 2:1, після програного першого тайму. Обидва голи англійці забили після того, як на полі з'явився українець Зінченко, на рахунку якого одна результативна передача.
Зазначимо, завтра свій другий поєдинок півфіналу ЛЧ проведуть "Челсі" і " Реал". Перший матч у Мадриді завершився внічию 1:1.