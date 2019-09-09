"Ман Сити" первым в истории потратил на трансферы больше 1 млрд евро

"Манчестер Сити" стал первым в истории футбольным клубом, который потратил на состав команды более одного миллиарда евро. Об этом сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), который представил подсчеты трансферной активности европейских клубов.

С учетом всех выплат, руководство "горожан" потратило на состав 1 миллиард и 14 миллионов евро. Далее в списке идут французский "Пари Сен-Жермен" с 913 миллионами евро и мадридский "Реал" - 902 миллиона евро.

В топ-10 клубов из пятерки ведущих лиг Европы вошли также "Манчестер Юнайтед" (751 миллион евро), "Ювентус" (719), "Барселона" (697), "Ливерпуль" (639), "Челси" (561), "Атлетико" (550) и "Арсенал" (498).

Самым дорогим трансфером в истории футбола является переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году, обошедшийся парижанам в 222 миллиона евро. Рекорд "Манчестер Сити" - трансфер Кевина Де Брейне из "Вольфсбурга" в 2015 году за 75,7 миллионов евро.

Напомним, мюнхенская "Бавария" отчиталась о рекордных для клуба финансовых показателях по итогам прошлого 2018/19 сезона.