"Ман Сіті" першим в історії витратив на трансфери понад 1 млрд євро

"Манчестер Сіті" став першим в історії футбольним клубом, який витратив на склад команди більше одного мільярда євро. Про це повідомляється у звіті Міжнародного центру спортивних досліджень в футболі (CIES Football Observatory), який представив підрахунки трансферної активності європейських клубів.

З урахуванням всіх виплат, керівництво "містян" витратило на склад 1 мільярд і 14 мільйонів євро. Далі в списку йдуть французький "Парі Сен-Жермен" з 913 мільйонами євро і мадридський "Реал" - 902 мільйони євро.

У топ-10 клубів з п'ятірки провідних ліг Європи увійшли також "Манчестер Юнайтед" (751 мільйон євро), "Ювентус" (719), "Барселона" (697), "Ліверпуль" (639), "Челсі" (561), "Атлетіко" (550) і "Арсенал" (498).

Найдорожчим трансфером в історії футболу є перехід Неймара з "Барселони" в ПСЖ у 2017 році, обійшовся парижанам у 222 мільйони євро. Рекорд "Манчестер Сіті" - трансфер Кевіна Де Брейне з "Вольфсбурга" у 2015 році за 75,7 мільйонів євро.

Нагадаємо, мюнхенська "Баварія" відзвітувала про рекордні для клубу фінансові показники за підсумками минулого 2018/19 сезону.