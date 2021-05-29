"Ман Сити" - "Челси": стало известно, выйдет ли Зинченко со старта в финале ЛЧ

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Челси" на финал Лиги чемпионов . Украинец Александр Зинченко начнет поединок в составе "горожан" со старта.

Напомним, поединок стартует в 22:00. Транслировать матч в Украине будут "Футбол 1" и Volia Football 1.

Как писало РБК-Украина, у букмекеров фаворитом является "Ман Сити". На победу в финале "горожан" дают коэффициент 1.45, тогда как на "Челси" - 2.85.

Отметим, для "Сити" это будет первый финал ЛЧ. "Челси" уже дважды играло в решающих матчах самого престижного клубного турнира Европы, один раз праздновало победу. В случае выхода на поле Александр Зинченко может стать третьим украинцем в истории, игравшим в главном матче ЛЧ.

Также сообщалось, что накануне финала в Порту фанаты "Ман Сити" и "Челси" устроили драку.