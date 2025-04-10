"Мамо, я живий". Шахраї на Одещині видурили 400 тисяч гривень у матері зниклого воїна

В Одеській області поліцейські викрили групу осіб, які обманом заволоділи коштами 71-річної мешканки міста Чорноморськ. Вони видавали себе за безвісти зниклого сина жінки.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.
Жінка втратила зв’язок із сином, який зник безвісти на фронті, й отримувала державну допомогу як член родини військового. Цим скористалися шахраї, серед яких виявилися її сусіди.
Як повідомили в поліції, у лютому пенсіонерка звернулася із заявою про зникнення значної суми грошей. З’ясувалося, що протягом року жінка отримувала повідомлення нібито від свого зниклого сина. У листах він просив надіслати йому гроші, речі та документи, аргументуючи це складною ситуацією, в якій начебто опинився.
Поліцейські встановили, що за обманом стояли 24-річна сусідка потерпілої, її 29-річний співмешканець та 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району. Вони не лише писали фейкові повідомлення, а й використовували банківські картки та документи зниклого військового. Загалом жінка переказала їм майже 415 тисяч гривень.
Під час обшуків у зловмисників вилучили речові докази - телефони, документи, банківські картки. В одному з гаджетів знайшли чергове повідомлення з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити.
Тепер фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2, 3 ст. 190 ККУ), а також у незаконному заволодінні документами (ч. 3 ст. 357 ККУ). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Поліція закликає громадян не довіряти подібним повідомленням і обов’язково перевіряти їх достовірність через правоохоронців. В Одеській області працює спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який займається комунікацією з родинами, збором даних та проведенням необхідних слідчих дій.
Раніше РБК-Україна розповідало про нову шахрайську схему, яка поширюється в Україні. Зловмисники надсилають SMS-повідомлення з текстом "Ви записані на прийом", не уточнюючи деталей, щоб викликати цікавість у отримувача. Перехід за посиланням у такому повідомленні може надати шахраям доступ до особистих даних, фотографій, паролів та банківських додатків на телефоні жертви.
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