"Мамо, я живий". Шахраї на Одещині видурили 400 тисяч гривень у матері зниклого воїна

Жінка втратила зв’язок із сином, який зник безвісти на фронті, й отримувала державну допомогу як член родини військового. Цим скористалися шахраї, серед яких виявилися її сусіди.

Як повідомили в поліції, у лютому пенсіонерка звернулася із заявою про зникнення значної суми грошей. З’ясувалося, що протягом року жінка отримувала повідомлення нібито від свого зниклого сина. У листах він просив надіслати йому гроші, речі та документи, аргументуючи це складною ситуацією, в якій начебто опинився.

Псевдосина створили сусіди та їхній спільник

Поліцейські встановили, що за обманом стояли 24-річна сусідка потерпілої, її 29-річний співмешканець та 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району. Вони не лише писали фейкові повідомлення, а й використовували банківські картки та документи зниклого військового. Загалом жінка переказала їм майже 415 тисяч гривень.

Під час обшуків у зловмисників вилучили речові докази - телефони, документи, банківські картки. В одному з гаджетів знайшли чергове повідомлення з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити.

Кримінальна відповідальність і застереження для інших

Тепер фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2, 3 ст. 190 ККУ), а також у незаконному заволодінні документами (ч. 3 ст. 357 ККУ). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Поліція закликає громадян не довіряти подібним повідомленням і обов’язково перевіряти їх достовірність через правоохоронців. В Одеській області працює спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який займається комунікацією з родинами, збором даних та проведенням необхідних слідчих дій.