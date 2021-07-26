UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мамедов уходит из Офиса генпрокурора, - адвокаты

Автор: РБК-Украина, Олег Черныш

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется со своей должности. А также уходит из органов прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвокатов в Facebook.

Адвокаты из юридической компании "Миллер" отмечают, что руководство якобы осуществляет давление на Мамедова, забрало у него два департамента, досрочно прекратило доступ к государственной тайне, а также в отношении него открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств.

Также адвокаты отмечают, что он не будет оставаться в должности без возможностей выполнения своих полномочий.

"Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.

Источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора сообщил, что Мамедов еще не написал заявление об отставке.

"Он еще не написал заявление. Но планирует это сделать в течение недели", - сообщил он.

Напомним, в июне генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила руководителя так называемого "Департамента войны". Вместо Мамедова руководить Департаментом надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта стал Максим Якубовский.

Мамедов является руководителем следственной группы от Украины, которая занимается расследованием катастрофы MH17 на Донбассе. Также он координирует расследование авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном.

Читайте РБК-Украина в Google News
увольнениепрокурор