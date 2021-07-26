Мамедов уходит из Офиса генпрокурора, - адвокаты

Адвокаты из юридической компании "Миллер" отмечают, что руководство якобы осуществляет давление на Мамедова, забрало у него два департамента, досрочно прекратило доступ к государственной тайне, а также в отношении него открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств.

Также адвокаты отмечают, что он не будет оставаться в должности без возможностей выполнения своих полномочий.

"Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.

Источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора сообщил, что Мамедов еще не написал заявление об отставке.

"Он еще не написал заявление. Но планирует это сделать в течение недели", - сообщил он.