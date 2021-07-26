Мамедов йде з Офісу генпрокурора, - адвокати

Адвокати з юридичної компанії "Міллер" відзначають, що керівництво нібито здійснює тиск на Мамедова, забрало у нього два департаменти, достроково припинило доступ до державної таємниці, а також щодо нього відкрили ряд дисциплінарних і кримінальних проваджень.

Також адвокати зазначають, що він не залишатиметься на посаді без можливостей виконання своїх повноважень.

"Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку", - йдеться в повідомленні.

Джерело РБК-Україна в Офісі генпрокурора повідомило, що Мамедов ще не написав заяву про відставку.

"Він ще не написав заяву. Але планує це зробити протягом тижня", - повідомило воно.