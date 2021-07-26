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Мамедов йде з Офісу генпрокурора, - адвокати

Автор: РБК-Україна, Олег Черниш

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов звільняється зі своєї посади. А також йде з органів прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його адвокатів у Facebook.

Адвокати з юридичної компанії "Міллер" відзначають, що керівництво нібито здійснює тиск на Мамедова, забрало у нього два департаменти, достроково припинило доступ до державної таємниці, а також щодо нього відкрили ряд дисциплінарних і кримінальних проваджень.

Також адвокати зазначають, що він не залишатиметься на посаді без можливостей виконання своїх повноважень.

"Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку", - йдеться в повідомленні.

Джерело РБК-Україна в Офісі генпрокурора повідомило, що Мамедов ще не написав заяву про відставку.

"Він ще не написав заяву. Але планує це зробити протягом тижня", - повідомило воно.

Нагадаємо, у червні генеральний прокурор Ірина Венедиктова змінила керівника так званого "Департаменту війни". Замість Мамедова керувати Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту став Максим Якубовський.

Мамедов є керівником слідчої групи від України, яка займається розслідуванням катастрофи MH17 на Донбасі. Також він координує розслідування авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном.

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звільненняпрокурор