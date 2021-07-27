Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора

Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові pic.twitter.com/f0YuU5UdAB