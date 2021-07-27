Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Он уходит из органов прокуратуры по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - отметил Мамедов.
Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові pic.twitter.com/f0YuU5UdAB— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 27, 2021
Напомним, вчера об этой отставке сообщили его адвокаты, объяснив ее якобы давлением со стороны руководства Офиса генпрокурора.
В июне генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала у Мамедова так называемый "Департамент войны".