Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генпрокурора. Він йде з органів прокуратури за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поруч у ці складні jстанні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розвитку ювенальної юстиції і реалізовував цей проект. Далі буде ... Служу українському народові", - зазначив Мамедов. Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові pic.twitter.com/f0YuU5UdAB — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 27, 2021