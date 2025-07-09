"Мама знепритомніла": МВС розповіло унікальні історії порятунку завдяки службі 112

Клименко зауважив, що дзвінки на службу порятунку це "реальні людські історії".

Зокрема він розповів, як до служби зателефонував один чоловік, який вже вирішив попрощатися з життям. Міністр пояснив, що операторка більше ніж годину розмовляла з ним, заспокоїла, викликала фахівців, і завдяки цьому його життя вдалося врятувати.

Він також розповів про ще один випадок. Того разу дзвінок надійшов від 12-річної дівчинки.

"У квартирі стався витік газу, мама знепритомніла. Спокійна, чітка розмова з операторкою, правильні інструкції, швидка реакція - і трагедії вдалося уникнути", - зауважив він.

Як працює служба 112 в Україні

За словами міністра на єдину службу порятунку звернення приймаються не лише голосові, а й жестовою мовою у режимі відеозвʼязку. За його даними, за ці два роки таких звернень було зафіксовано більш як 31 тисяча.

Крім того, як зауважив Клименко, майже 700 викликів надійшло від іноземців. Служба порятунку опрацьовує дзвінки не лише державною, а й іноземними мовами: англійською, польською, іспанською, хорватською, чеською, словацькою, корейською, японською, французькою, грузинською, німецькою, китайською.

Фото: як працює служба 112 в Україні (mvs.gov.ua)

Служба 112 нова можливість для ветеранів

"Наші ветерани, які через поранення або втрату здоров’я не можуть продовжувати службу, можуть долучитися до команди 112. Вже 17 захисників стали операторами лінії", - зазначив Клименко.

Він пояснив, що досвід, витримка та відповідальність українських ветеранів - безцінні для служби, де кожна секунда має значення.

Центри 112 наразі зосереджено у Києві, Львові, Дніпрі, але вони розширюються, і незабаром планується відкриття центру в Одесі.

"Ми будуємо систему, в якій кожен може бути впевнений у тому, що допомога прийде вчасно. 112 - це про довіру. Про відповідальність. І про людей, які не підведуть", - підсумував міністр.