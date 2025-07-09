"Мама потеряла сознание": МВД рассказало уникальные истории спасения благодаря службе 112

Клименко отметил, что звонки на службу спасения это "реальные человеческие истории".

В частности он рассказал, как в службу позвонил один человек, который уже решил попрощаться с жизнью. Министр пояснил, что оператор больше часа разговаривала с ним, успокоила, вызвала специалистов, и благодаря этому его жизнь удалось спасти.

Он также рассказал о еще одном случае. В тот раз звонок поступил от 12-летней девочки.

"В квартире произошла утечка газа, мама потеряла сознание. Спокойный, четкий разговор с оператором, правильные инструкции, быстрая реакция - и трагедии удалось избежать", - отметил он.

Как работает служба 112 в Украине

По словам министра, на единую службу спасения обращения принимаются не только голосовые, но и на жестовом языке в режиме видеосвязи. По его данным, за эти два года таких обращений было зафиксировано более 31 тысячи.

Кроме того, как отметил Клименко, почти 700 вызовов поступило от иностранцев. Служба спасения обрабатывает звонки не только на государственном, но и на иностранных языках: английском, польском, испанском, хорватском, чешском, словацком, корейском, японском, французском, грузинском, немецком, китайском.

Фото: как работает служба 112 в Украине (mvs.gov.ua)

Служба 112 новая возможность для ветеранов

"Наши ветераны, которые из-за ранения или потери здоровья не могут продолжать службу, могут присоединиться к команде 112. Уже 17 защитников стали операторами линии", - отметил Клименко.

Он пояснил, что опыт, выдержка и ответственность украинских ветеранов - бесценны для службы, где каждая секунда имеет значение.

Центры 112 пока сосредоточены в Киеве, Львове, Днепре, но они расширяются, и вскоре планируется открытие центра в Одессе.

"Мы строим систему, в которой каждый может быть уверен в том, что помощь придет вовремя. 112 - это о доверии. Об ответственности. И о людях, которые не подведут", - подытожил министр.