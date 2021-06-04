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Малюська спрогнозував, чи пройде закон про олігархів конституційну перевірку

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 23:19
Малюська спрогнозував, чи пройде закон про олігархів конституційну перевірку Фото: Денис Малюська, міністр юстиції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує, що президентський закон про олігархів будуть оскаржувати в Конституційному суді. Однак міністр впевнений, що документ пройде конституційну перевірку.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Безумовно, я очікую, що цей законопроект буде оскаржено до конституційного суду. Наша оцінка: все конституційно, все в межах Конституції та законодавства України", - сказав міністр.

Він також виключив можливість оскарження закону через обмеження підприємницької діяльності.

"Не може (бути оскарження - ред.). У нас є багато законів, які обмежують підприємницьку діяльність. Наприклад, розподіл "Нафтогазу", оскільки одна компанія не може одночасно добувати газ, транспортувати та продавати", - додав Малюська.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про олігархів.

Як заявляв Малюська, після ухвалення цього закону олігархам загрожуватиме в'язниця за приховування статків.

Більше про цей законопроект читайте в матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

Война против олигархов - основная тема нового выпуска "Свободы слова Савика Шустера". Гости и эксперты в прямом эфире рассказывают, сколько в Украине всего олигархов, а также о том, кто сможет приобрести паи с 1 июля (после открытия рынка земли).

Об этом всем и не только рассказывают секретарь СНБО Алексей Данилов, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов и другие компетентные эксперты.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов.

Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбы на борту, после чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска.

В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины.

Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева - это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?".

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