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Малюська о создании специального трибунала: будет направлен на топ-чиновников РФ

Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал создание в Украине специального трибунала. Он будет направлен на привлечение к ответственности высокопоставленных чиновников России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Малюськи 24 канала.

"Этот трибунал будет направлен на топовых чиновников России. Путин, его ближайшее окружение, Шойгу и другие чиновники", - отметил министр.

Он объяснил, что привлечь к ответственности российских чиновников за преступления, совершенные в Украине, будет довольно трудно. В таком случае правоохранители должны идти "по цепочке" - от тех, кто выполнил приказ, до тех, кто его дал.

"Проще и быстрее поймать организаторов за преступление агрессии. Кто организовал нападение на Украину - это очевидно, и это топовые чиновники", - добавил Малюська.

Кроме того, по его словам, преступления против человечности, военные преступления, геноцид имеют сложную систему и процедуру расследования. В связи с этим подобные дела длятся годами.

Однако преступления агрессии при наличии специального трибунала работают оперативнее, поэтому приговор будет вынесен быстро.

Напомним, в Украине работают над созданием специального международного трибунала для наказания военных преступников.

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Война России против УкраиныДенис Малюська