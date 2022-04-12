Малюська про створення спеціального трибуналу: буде спрямований на топ-посадовців РФ

"Цей трибунал буде спрямований на топових посадовців Росії. Путін, його найближче оточення, Шойгу та інші чиновники", - зазначив міністр.

Він пояснив, що притягнути до відповідальності російських високопосадовців за злочини, скоєні в Україні, буде досить важко. У такому випадку правоохоронці повинні йти "по ланцюжку" - від тих, хто виконав наказ, до тих, хто його дав.

"Простіше і швидше впіймати організаторів за злочин агресії. Хто організував напад на Україну - це очевидно, і це топові посадовці", - додав Малюська.

Крім того, за його словами, злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид мають складну систему та процедуру розслідування. У зв'язку з цим подібні справи тривають роками.

Проте злочини агресії за наявності спеціального трибуналу працюють оперативніше, тому вирок буде винесений швидко.