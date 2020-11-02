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Малюська о ситуации с коронавирусом в тюрьмах: "Как в фантастических фильмах"

Украина, Понедельник 02 ноября 2020 06:20
Малюська о ситуации с коронавирусом в тюрьмах: "Как в фантастических фильмах"
Фото: тюрьма (flickr)
Автор: РБК-Украина

Министр юстиции Денис Малюська назвал "прекрасной" эпидемиологическую ситуацию в украинских колониях. По его словам, заключенные не болеют коронавирусом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, в колониях применяли много мер противоэпидемической безопасности.

"Если речь идет об эпидемиологической ситуации в колониях, то там настолько все прекрасно, что выглядит, как в фантастических фильмах. Там не болеют люди коронавирусом практически", - сказал Малюська.

В частности, тюрьмы закрывали для посещений, обеспечили средствами индивидуальной защиты.

"Но все равно частично загадка остается. Потому что показатели заболеваемости, когда я о них говорю коллегам из Минздрава, любым другим специалистам, то никто не верит в реальность", - добавил глава Минюста.

При этом, по его данным, болеет персонал колоний. Министр сказал, что Украина - среди лидеров по эффективностью борьбы с коронавирусом в учреждениях исполнения наказаний.

Ранее Денис Малюська сообщил, что в Украине более полутора тысяч человек отбывает пожизненное заключение. По его словам, содержание каждого из них обходится в 10 тыс. гривен в месяц.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине есть 27 законсервированных тюрем. Эти учреждения не используются последние два года, поэтому Министерство юстиции выставит их на продажу.

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